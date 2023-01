Hawks compete at Spirit State Championship

With an 86.30 score, the Hays Hawk cheerleaders brought home an 11th place win out of 73 teams at the UIL Texas Spirit State Championship 5A D1 division last weekend. Pictured left to right: front row, Claudia Guerrero, Avery Hernandez, Lauryn Castillo and Allie Miller; second row, Madalynn DeBord, Jaiden Wahl, McKenna Wimberley, Chelsea Cavazos, Zoe Magana, Maddie Wahl, Madelyn Ray, Lily Wahl, Kacie McCarty, Miya Orona, Izzy Sierra and Mikayla Berg; third row, Emersyn Swan, Jada Washington, Valeria Hitchcock, Natalia Sikora, Ella Webb, Arianna Romero, Aubrey Contreras, Aryanna Saenz, Aryel Lara and Athalia Meza; back row, Becca Baker and Alyssa Castillo.